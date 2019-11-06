Исследователи нашли способ предотвращать распространение рака

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Блокирование белка CEMIP оказалось способно тормозить процесс распространения метастаз в мозг. К такому выводу пришли специалисты биомедицинского исследовательского центра Корнелльского университета и Пресвитерианской больницы Нью-Йорка, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

Ученым удалось установить, что под воздействием CEMIP кровеносные сосуды и резидентные иммунные клетки вырабатывают воспалительные молекулы, способствующие распространению раковых клеток в мозг.

В ходе дальнейших экспериментов над животными исследователи поняли, что, соответственно, блокирование данного белка замедляет процесс метастазирования.

Как правило, большинство вызванных онкологическими заболеваниями смертей связано как раз с распространением раковых клеток, причем «одним из самых опасных случаев считается метастазирование в мозг».

По мнению медиков, контроль белка CEMIP может помочь врачам при лечении рака и прогнозировании рисков его развития.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что названы продукты, понижающие вероятность развития рака легких.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.