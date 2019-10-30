Названы продукты, понижающие вероятность развития рака легких

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Регулярно употребляющие йогурты и клетчатку реже остальных болеют раком легких.

К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Eurekalert!.

Участниками исследования стали около 1,4 млн человек. Медикам удалось выяснить, что потребление содержащих большое количество клетчатки продуктов и натуральных йогуртов коррелирует с уменьшением риска возникновения рака легких на 33%.

Ранее исследователи смогли узнать, что продукты с клетчаткой и йогурты могут снижать вероятность развития рака желудочно-кишечного тракта и болезней сердца.

По мнению специалистов, «особая польза йогуртов и клетчатки заключается в пребиотиках», отмечает издание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые нашли вещество, способное бороться с раком и старением.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.