Мухаметшин назвал Конституцию РТ надежным фундаментом продвижения Татарстана

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Действующая Конституция Татарстана – надежный фундамент дальнейшего продвижения республики. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на круглом столе, посвященном Дню Конституции РТ.

«Современный Татарстан – это динамичный, устремленный в будущее регион с амбициозными планами в экономике, образовании, создании инновационных производств. Надежным и прочным фундаментом дальнейшего продвижения республики по пути созидания и прогресса выступает действующая Конституция РТ. В этом ее историческое значение для всего многонационального народа республики, настоящего и будущего России в целом», – сказал глава парламента.

Фарид Мухаметшин упомянул, что 27 лет назад была принята та Конституция, по которой в настоящее время живет республика. «Сегодня, оценивая ее значение, необходимо помнить, что принятие Конституции стоит в ряду взаимосвязанных событий, отражающих единый процесс становления современной государственности Татарстана. В их числе – провозглашение декларации о государственном суверенитете, 30-летие которой мы отметим на следующий год, референдум о статусе республики», – заметил он.

Парламент Татарстана одним из первых среди законодательных органов субъектов Российской Федерации 6 ноября 1992 года практически единогласно проголосовал за принятие Основного закона, добавил Председатель Госсовета.

«Это без преувеличения историческое событие ознаменовало собой принципиальный политический выбор, сделанный республикой к началу новой эпохи ее развития. Наша первая суверенная демократическая Конституция подтвердила свою жизнеспособность, стала неотъемлемым атрибутом государственности, базой цивилизованного социально-экономического развития, политико-правовой нормой жизни граждан», – продолжил он.

Основной закон Татарстана был разработан силами политиков, ученых и всего татарстанского народа, подчеркнул Фарид Мухаметшин. По его словам, документ сумел объединить людей разных национальностей и политических пристрастий, высшими ценностями были провозглашены демократические свободы человека и гражданина, принципы правового социального государства.

Более того, положения Основного закона Татарстана выступают гарантией межэтнической и межконфессиональной стабильности, а также поддержки соотечественников в сохранении богатейшего культурно-исторического наследия, убежден глава парламента.

«Конституция республики выступила одной из базовых опор конфигурации наших взаимоотношений с федеральным центром. В ней впервые были сформулированы параметры федеративных отношений, которые впоследствии стали залогом региональной стабильности, вошли в политическую практику в качестве модельных, – отметил он. – Общественный консенсус, одно из условий обеспечения политической стабильности, отразила норма о государственных языках – татарском и русском».

По мнению Председателя Госсовета, осуществление конституционно закрепленных полномочий позволило республике гармонично сочетать демократизацию общественно-политической жизни с формированием рынка без резких социальных потрясений. «Во многом благодаря этому Татарстан по ключевым параметрам развития сегодня вошел в число лидеров среди субъектов РФ», – констатировал он.

До начала работы круглого стола Фарид Мухаметшин сообщил, что пообщался по телефону с Госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым, который поддержал проведение такого мероприятия. «Правильно сделал, что собрал всех в этот день. Его нельзя забывать. Особенно нельзя забывать людей, стоявших у истоков Конституции, благодаря которой живет и созидает Татарстан», – заявил первый Президент РТ.

В Казани прошел круглый стол «Конституция республики – фундамент успешного развития современного Татарстана».

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