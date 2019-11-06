Молодежный парламент проведет тест на знание истории ТАССР

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Тест на знание истории ТАССР пройдет среди татарстанцев при поддержке Молодежного парламента при Госсовете РТ. Об этом рассказала председатель Молодежного парламента Нина Шимина на круглом столе по случаю Дня Конституции РТ.

«Мы намерены двигаться в направлении правового просвещения молодежи, хотим рассказать об основах законодательного строя РТ. Также в этом году накануне 100-летия ТАССР Молодежный парламент решил провести тест на знание истории ТАССР. Мы осознаем всю серьезность мероприятия, но у нас сильная команда», – отметила председатель Молодежного парламента.

Шимина напомнила, что в прошлом году Молодежный парламент при Госдуме РФ проводил Всероссийский тест по истории Отечества на знание Конституции России. По ее мнению, тематические правовые и исторические тесты показывают пробелы в знаниях современной молодежи.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поблагодарил Нину Шимину за участие в круглом столе. Он выразил надежду на то, что история создания Основного закона Татарстана будет передана подрастающим поколениям.

В Госсовете РТ прошел круглый стол «Конституция республики – фундамент успешного развития современного Татарстана». В нем участвовали депутаты республиканского парламента, ученые-правоведы и авторы документа.

Сегодня исполняется 27 лет со дня принятия Конституции Татарстана. В 1992 году парламент республики одним из первых среди законодательных органов регионов России проголосовал за принятие Основного закона.

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