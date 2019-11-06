Леонид Якунин поддержал идею дополнить Конституцию РТ комментарием

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Депутат Госсовета РТ Леонид Якунин поддержал идею дополнить Конституцию Татарстана разъяснительным комментарием. Об этом участник круглого стола «Конституция республики – фундамент успешного развития современного Татарстана» рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Дополнить комментарием – это очень здорово, почему бы и нет! Это ведь разъяснит некоторые статьи простым языком. Думаю, он может возникнуть на основе подобных дискуссий и таких круглых столов», – сказал парламентарий.

С предложением дополнить Основной закон Татарстана ранее выступил заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов. Он также принял участие в дискуссии по случаю Дня Конституции РТ.

«Как подчеркнули участники круглого стола, именно на основе Конституции республика получила основание развиваться дальше по всем направлениям. Это и духовная сфера, и экономическая, и социальная, и другие», – заключил Якунин.

Сегодня исполняется 27 лет со дня принятия Конституции Татарстана. В 1992 году парламент республики одним из первых среди законодательных органов регионов России проголосовал за принятие Основного закона.

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