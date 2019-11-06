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Полина Шевчук

6 ноября 2019, 13:15

Происшествия

Пропавшего в Нижнекамском районе РТ рыбака нашли утонувшим в 80 метрах от берега

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Происшествия

Пропавшего в Нижнекамском районе РТ рыбака нашли утонувшим в 80 метрах от берега

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Предположительно, мужчина решил установить рыболовные сети, но не удержался и упал в воду.

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Пропавшего в Нижнекамском районе Татарстана рыбака нашли утонувшим в 80 метрах от берега. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный корреспондент в Набережных Челнах.

«Сегодня спасатели обнаружили тело мужчины в 80 метрах от берега на глубине трех метров. По предварительной версии, мужчина решил поставить сети, но не удержался и выпал из лодки в воду», – рассказал корреспондент агентства с места ЧП.

Предположительно, мужчина пытался спастись – он успел снять с себя сапоги и попытался плыть в сторону берега, но на это ему не хватило сил.

Тело погибшего доставили на берег, где передали полицейским.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамском районе республики разыскивают 40-летнего мужчину, который накануне ушел на рыбалку и пропал.
 

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