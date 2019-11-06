В Нижнекамском районе РТ ищут мужчину, который ушел на рыбалку и пропал

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе РТ спасатели ищут 40-летнего мужчину, который ушел на рыбалку и пропал. Об этом ИА «Татар-информ» с места происшествия сообщил собственный корреспондент.

«Известно, что накануне 40-летний мужчина ушел рыбачить и больше не появлялся. Последний раз его видели около в два часа дня во вторник, 5 ноября. На берегу реки возле села Поповка были обнаружены мотоцикл, надувная лодка и личные вещи татарстанца», – рассказал собственный корреспондент агентства.

Сейчас на месте работают сотрудники ЗПСО № 6. Поиски рыбака продолжаются. Не исключено, что мужчина утонул.





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