Ягудин: Стабильность конституционного строя в РТ обеспечила межнациональное согласие

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Благодаря стабильности конституционного строя в Татарстане установилось межнациональное согласие. Об этом заявил сегодня депутат Госсовета республики Шакир Ягудин на круглом столе, посвященном Дню Конституции РТ.

По мнению парламентария, Конституция Татарстана, 27-летие которой отмечается сегодня, является надежным фундаментом современной государственности республики.

«Действующая Конституция РТ является четвертой в столетней истории государственности республики. За эти годы она стала надежной гарантией прав и свобод гражданина, фундаментом и ядром всей правовой системы Татарстана. Благодаря стабильности конституционного строя в республике установилось межнациональное и межконфессиональное согласие, обеспечиваются благоприятные условия для динамичного социально-экономического развития», – подчеркнул Шакир Ягудин.

Депутат отметил, что Татарстан в соответствии со своей Конституцией вносит весомый вклад в развитие российского федерализма.

«Конституция создает условия в том числе для сохранения исторически сложившегося единства народов России на принципах федерализма. И это стратегическая позиция Татарстана», – заключил парламентарий.

В 1992 году парламент республики одним из первых среди законодательных органов регионов России проголосовал за принятие Основного закона. Всего в Конституции РТ семь разделов, четыре главы и 126 статей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.