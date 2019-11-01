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Татар-информ

1 ноября 2019, 08:12

Hi-Tech

В России вступил в силу закон об автономном Рунете

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Hi-Tech

В России вступил в силу закон об автономном Рунете

Специалисты отмечают, что новация не отразится на качестве связи, а российские пользователи не почувствуют никаких перемен.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня в России вступает в силу закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от инфраструктуры Всемирной сети.

Согласно закону, если возникнут факторы, угрожающие безопасной работе российского сегмента Сети, Роскомнадзор сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования на территории страны. Утверждать порядок управления и определять виды угрозы будет Кабмин России.

В Москве будет создан Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, вспомогательные центры — в федеральных округах. 

В Минкомсвязи РФ рассказали, что российские интернет-пользователи не почувствуют никаких перемен, качество связи также не ухудшится, передает ТАСС. 

Такого мнения придерживаются и в Институте развития Интернета.

«Россия останется частью мирового интернет-пространства, однако в перспективе устойчивость российского сегмента Сети только возрастет», — рассказали в пресс-службе института, пояснив рост устойчивости сегмента появлением в стране, кроме международных серверов, которые будут функционировать и к которым сохранится доступ, дублирующего сервера.

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