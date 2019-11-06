Валеева поблагодарила авторов Конституции РТ за высокий уровень научной работы

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Конституция Татарстана – пример высокого уровня научной подготовки, которую продемонстрировали авторы документа. Об этом заявила директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева, которая была заместителем Председателя Верховного Совета РТ с 1992-го по 1995 год.

«Я звонила в Удмуртию, в Марий Эл, просила помощи институционалистов, государствоведов. Мне, как правило, отвечали: “Помощь кого?“ Потому что только у нас был круг высококлассных специалистов. Один из инспекторов, профессор Фляйнер, отмечал высокий уровень научной подготовки документа. Высокая научность – неотъемлемая часть нашей Конституции», – подчеркнула государственный деятель.

Зиля Валеева также отметила, что за 27 лет документ претерпел некоторые изменения, но базовые ценности и фундаментальные основы были сохранены.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заметил, что Основной закон Татарстана – это плод труда большого количества ученых, а также всей республики.

Сегодня исполняется 27 лет со дня принятия Конституции Татарстана. В 1992 году парламент республики одним из первых среди законодательных органов регионов России проголосовал за принятие Основного закона.

В Госсовете РТ организован круглый стол «Конституция республики – фундамент успешного развития современного Татарстана». В нем участвуют депутаты республиканского парламента, ученые-правоведы и авторы документа.

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