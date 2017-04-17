Международное право стало основой Конституции Татарстана, считает Марат Галеев

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстан взял международное право за основу своей Конституции, принятой 27 лет назад. Об этом заявил депутат Госсовета РТ Марат Галеев.

«Когда встал вопрос о разработке Основного закона – Конституции РТ, то международное право стало базой для формирования подходов и конструкции этого документа», – подчеркнул парламентарий.

«Хотя мы на год с лишним раньше приняли Конституцию, чем Российская Федерация, разделы прав человека были практически одинаковыми. Это говорит о том, что удалось сформулировать эти права достаточно четко», – добавил он. И напомнил, что Конституция России была принята в декабре 1993 года.

По мнению Галеева, созидательный режим, сформированный при содействии федерального центра и позволяющий Татарстану позитивно развиваться, – это капитал, который республика наработала благодаря принятию Конституции 27 лет назад.

Сегодня исполняется 27 лет со дня принятия Конституции Татарстана. В 1992 году парламент республики одним из первых среди законодательных органов регионов России проголосовал за принятие Основного закона.

В Госсовете РТ организован круглый стол «Конституция республики – фундамент успешного развития современного Татарстана». Его проводит глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин.

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