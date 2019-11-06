В Госсовете Татарстана стартовал круглый стол по случаю Дня Конституции РТ

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Круглый стол «Конституция республики – фундамент успешного развития современного Татарстана» стартовал в Госсовете РТ. Мероприятие приурочено ко Дню Конституции Республики Татарстан.

«Сегодня Татарстан – динамичный, устремленный в будущее регион, который уверенно занимает позиции одного из лидеров в экономике, образовании, создании инновационных производств. У истоков этих процессов стояла Конституция республики», – отмечает пресс-служба татарстанского парламента.

Круглый стол при участии ученых-правоведов и авторов Конституции проводит Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Сегодня исполняется 27 лет со дня принятия Конституции Татарстана. В 1992 году парламент республики одним из первых среди законодательных органов регионов России проголосовал за принятие Основного закона.

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