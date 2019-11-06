Ученые узнали об еще одной опасности курения

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Курение оказалось способно повышать риск возникновения душевных расстройств. К такому выводу пришли генетики из Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Psychological Medicine.

Проанализировав ДНК свыше 500 тыс. жителей Соединенного Королевства, исследователи выяснили, что страдающие никотиновой зависимостью более чем в два раза чаще становились шизофрениками и почти в два раза чаще оказывались жертвами хронической депрессии.

Кроме того, как правило, страдающие шизофренией и депрессией курили ощутимо чаще, чем не имеющие психических заболеваний.

По мнению ученых, «никотин нарушает работу серотонина и дофамина – двух важнейших сигнальных молекул мозга». Именно эти нейромедиаторы влияют на развитие шизофрении и депрессии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инфаркт в два-три раза чаще поражает курящих сигареты и кальяны людей.

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