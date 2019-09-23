Врачи: Инфаркт в два-три раза чаще поражает курящих сигареты и кальяны людей

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Курение сигарет и кальянов увеличивает риск развитие инфаркта у мужчин и женщин в два-три раза. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Татарстана, заместитель главного врача казанской городской клинической больницы № 7 Зульфия Ким.

«Факт курения увеличивает риск развития инфаркта или инсульта в два – два с половиной раза у мужчин, а у женщин – в три раза. Мы говорим об активном и пассивном курении сигарет обычных и электронных, кальянов, которые имеют малоизвестный состав», – объяснила медик.

По данным специалистов, около 300 тыс. человек в год по всему миру погибают от последствий курения.

«Когда пациенты говорят, что уменьшают количество выкуриваемых в день сигарет, это не та профилактика, о которой мы говорим. Нельзя выкуривать ни одной сигареты в день. И если после отказа от курения пройдет несколько лет, то риск развития сердечно-сосудистых заболеваний станет таким же, как и у здорового человека», – подчеркнула Зульфия Ким.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.