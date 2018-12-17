(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Татарстан вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.

Татарстан оказался на девятом месте среди наиболее популярных для новогоднего отдыха регионов, опередив Ставропольский край. При этом более привлекательными для туристов оказались Крым, Краснодарский край, Ленинградская, Московская, Кемеровская, Тверская и Ярославская области, а также Карелия.

Согласно данным сервиса, в среднем туристы намерены потратить на проживание в Казани более 3,8 тыс. рублей в сутки. Наименьшими траты на проживание окажутся в Ставрополье, всего 1,9 тыс. рублей в сутки, а наибольшими – на Кузбассе, до 12 тыс. рублей в сутки.

В столице Татарстана отдыхающие планируют провести в среднем 3,4 суток. Самым продолжительным будет отдых в Краснодарском крае и Крыму (5,7 и 5,6 суток соответственно), а самым коротким – в Ярославской области (всего три дня).

«Список регионов составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) жилья для отдыха туристами на период с 25 декабря 2019-го по 8 января 2020 года», – отмечается в сообщении сервиса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в топ-10 популярных городов для мужских путешествий осенью.

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