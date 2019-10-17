Казань вошла в топ-10 популярных городов для мужских путешествий осенью

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Казань заняла 10-е место в рейтинге самых популярных городов, которые выбирают мужчины для путешествий осенью. Исследование провел сервис Tvil.ru.

Мужской отдых включает в себя экстремальные развлечения, спортивные мероприятия и другие приключения, отмечают специалисты сервиса.

Первое место в рейтинге занимает Севастополь. На втором месте расположился Симферополь, третье — у Санкт-Петербурга. В топ-5 вошли также Москва и Ростов-на-Дону.

Казань при этом стала городом, где мужчины в октябре и ноябре останавливаются дольше всего: в среднем на 9 ночей. Аренда жилья обходится 1250 рублей в сутки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что столица Татарстана вошла в топ-10 популярных городов для отдыха в новогодние каникулы.

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