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Татар-информ

6 ноября 2019, 23:32

Культура

Нижнекамских театралов объединил первый муниципальный фестиваль

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Культура

Нижнекамских театралов объединил первый муниципальный фестиваль

Фото: ntr-24.ru

Событие прошло при участии всех творческих коллективов города, в той или иной степени связанных с актерским ремеслом.

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся первый муниципальный фестиваль «Театр без границ». Об этом сообщает «НТР 24».

Событие прошло при участии всех творческих коллективов города, в той или иной степени связанных с актерским ремеслом.

На театральных подмостках блистали таланты от четырех лет и старше. Всего в фестивале приняли участие около 200 человек.

Артисты декламировали стихи, показывали хореографические номера и мини-сценки.

Директор Театра юного зрителя Татьяна Пляшева поделилась, что задачей этого фестиваля является сплочение театральных коллективов Нижнекамска. «Сделать так, чтобы они видели друг друга, чувствовали, понимали, являлись постоянной аудиторией друг друга», – отметила Татьяна Пляшева.

Актеров награждали в трех номинациях: лучший театр танца, музыки и драмы. Но главной наградой для всех участников «Театра без границ» стали овации зрителей.

Ранее в Нижнекамске состоялся театральный конкурс «Жила-была книга», о чем сообщало ИА «Татар-информ».

 

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