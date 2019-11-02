В Нижнекамске детские коллективы сразились в театральном конкурсе «Жила-была книга»

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). В Год театра Центральная библиотечная система Нижнекамска провела необычный конкурс. Шесть детских любительских актерских коллективов города боролись за звание самых талантливых и креативных, сообщает «НТР 24».



Конкурс состоялся на сцене библиотеки имени Тукая. Коллективы продемонстрировали сюжеты по мотивам известных произведений русских и татарских писателей-классиков. В частности, за основу своих выступлений дети и взрослые взяли басни Крылова, повести Пушкина и Гайдара.



Каждый коллектив отличался подачей хорошо знакомых произведений.



Заведующая методическим отделом центральной библиотечной системы Нижнекамска Елена Василенко отметила, что ребята старались показать известные произведения на новый лад, привнести в них импровизацию. «Например, один коллектив показал нам “Золотой ключик“ на современный лад с современными словами», – сказала она.



Победа в театральном конкурсе досталась труппе студии «Восхождение», которая поставила басню Крылова.

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