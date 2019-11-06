Кошку-наркокурьера, задержанную на территории колонии в РТ, передали в приют

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Кошку-наркокурьера, задержанную на территории колонии в Менделеевске, передали в приют, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Приютить кошку помогла одна из благотворительных организаций Набережных Челнов. Пушистого преступника уже осмотрел ветеринар и определил, что кошке около года. Сейчас животное изолировано от других обитателей приюта. В ближайшее время кошке будут сделаны прививки и стерилизация, после чего ее поселят к другим животным.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце октября в Менделеевске сотрудники ИК №10 на территории колонии поймали кошку, у которой в ошейнике был спрятан гашиш. Видеозапись спецоперации по ловле пушистого наркокурьера была опубликована на страницах агентства.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.