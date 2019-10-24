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Татар-информ

24 октября 2019, 10:55

Происшествия

В Татарстане поймали кота-наркокурьера при попытке пронести в колонию гашиш в ошейнике

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Происшествия

В Татарстане поймали кота-наркокурьера при попытке пронести в колонию гашиш в ошейнике

Фото: УФСИН России по РТ

Кота вместе с содержимым ошейника передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). В Татарстане сотрудники исправительной колонии № 10 поймали кота-наркокурьера с гашишем в ошейнике. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан.

Накануне вечером сотрудники ИК №10 на территории исправительного учреждения обнаружили подозрительную кошку. Животное отловили и обнаружили спрятанное в ошейнике вещество коричневого цвета (предположительно, гашиш).

Вещество и кот переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.

Стоит отметить, что 9лет назад, в 2010 году, на территории этой колонии уже ловили кошку-наркокурьера. Тогда пушистый зверь с героином в ошейнике направлялся к своему хозяину, который отбывал наказание в данном исправительном учреждении.

Тогда удалось выяснить, что кошку специально тренировали и несколько дней не кормили. При задержании служебной собакой кошка погибла.
 


 

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