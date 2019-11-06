Россияне готовы трудиться интенсивнее ради «четырехдневки»

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Ради перехода на четырехдневную рабочую неделю жители России готовы трудиться более интенсивно. Таковы результаты опроса, проведенного рекрутинговой компанией HeadHunter, пишет газета «Известия».

В частности, 40% россиян готовы работать интенсивнее, 30% согласны на удлинение рабочего дня, 18% готовы отказаться от перерыва на обед, а 4% даже согласны на некоторое уменьшение зарплаты. Впрочем, 29% не захотели ничего менять ради сокращения рабочей недели.

В целом же большинство опрошенных оказались готовы к переходу на «четырехдневку». 69% согласны на новый график при сохранении нынешней зарплаты, а 19% – «в любом случае». Против выступили лишь 9% респондентов.

Наиболее предпочтительным дополнительным выходным россияне сочли пятницу – за нее высказались 59% участников исследования. 26% предложили сделать выходным понедельник, а 14% – среду. За четверг высказался только 1% опрошенных, а о вторнике вспомнили и вовсе 0,3%.

При этом сокращение рабочего дня при сохранении «пятидневки» поддержала лишь треть опрошенных, 30%. Остальные 70% сочли лучшим для себя вариантом именно «четырехдневку». За пятидневный режим работы с сокращенным рабочим днем чаще выступали генеральные директора и владельцы компаний (42% от общего числа принявших участие в опросе).

Несмотря на такие настроения, россияне пока скорее не верят в реальность перехода на четырехдневную рабочую неделю. В том, что этого не произойдет в ближайшие три-пять лет, убеждены 60% респондентов. Все же допускают возможность перехода 27%. Всего в исследовании HeadHunter приняли участие 9,3 тыс. человек из более чем 50 регионов России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Казани настороженно отнеслись к идее введения «четырехдневки».

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