Жители Казани настороженно отнеслись к идее введения «четырехдневки»

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Жители Казани знают о планах ввести в России четырехдневную рабочую неделю, но не представляют, каким именно образом они могут быть реализованы, и относятся к ним с настороженностью. Это следует из исследования, проведенного агентством «ПромРейтинг».

Об идее введения «четырехдневки» известно 40,2% казанцев. Еще 21,1% что-то слышали об этом предложении, 16,9% – не знают о нем, а 21,8% затруднились с ответом.

Решительно поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением нынешнего уровня заработной платы 32,5% жителей столицы Татарстана, в целом поддержали – 21,9%. При этом 19,3% не поддержали эту идею, а 23,7% и вовсе отнеслись к ней резко отрицательно. Еще 2,6% опрошенных не смогли дать определенный ответ.

Вместе с тем казанцы отдали предпочтение сокращению рабочего дня по сравнению с сокращением рабочей недели (57,9% против 42,1%).

По собственной оценке жителей столицы Татарстана, они сильно устают на работе: физически – 14,9%, эмоционально – 38,6%, физически и эмоционально – 35,1%. Об отсутствии усталости от труда заявили лишь 11,4% респондентов.

При этом, как правило, казанцы во время рабочего дня отвлекаются на посторонние дела. Более половины опрошенных, 54,4%, тратят на не связанные с работой моменты 10% рабочего времени, а 2,6% – и вовсе его половину.

Среди вероятных плюсов введения «четырехдневки» были упомянуты повышение продуктивности работы, снижение отвлекаемости на бытовые вопросы, улучшение здоровья и семейных отношений, расширение возможностей для путешествий, а также для совмещения работ.

Среди минусов оказались названы, в частности, скрытое снижение зарплаты, недопонимание механики сокращения при почасовой оплате, снижение рабочей эффективности из-за длинных выходных и неспособность занять себя в выходные.

«Отсутствие информации вызывает распространение безосновательных предположений и слухов», – резюмируют аналитики агентства.

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