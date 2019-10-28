Хозяину крупной свалки в Лениногорске грозят штрафы сразу по трем статьям КоАП РФ

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Крупную свалку мусора обнаружили экологи и сотрудники полиции в Лениногорске в ходе совместного рейда, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В ходе обследования было выявлено нарушение земельного законодательства. На участке одного из предприятий обнаружена несанкционированная свалка площадью 225 кв. метров», – сказано в сообщении.

При этом проверка показала, что площадка не была оборудована водонепроницаемым покрытием, а также не была укрыта навесом.

В настоящее время проводится административное расследование, составлены протоколы по части 1 статьи 8.2, части 3 статьи 8.2 и части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. Для юридических лиц первое нарушение чревато штрафом в размере от 100 до 250 тыс. рублей, второе – штрафом в размере от 400 до 500 тыс. рублей, а третье – от 400 до 700 тыс. рублей.

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