Ирек Зиннуров: фитнес-залы будут посещать ради здоровья, а налоговый вычет вторичен

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Даже после введения налогового вычета в фитнес-клубы будут ходить в первую очередь те люди, которые хотят быть здоровыми, а не те, кто хочет сэкономить. Таким мнением с ИА «Татар-информ» поделился депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров.

«Я поддерживаю идею данного законопроекта, но об эффективности можно будет говорить только по прошествии некоторого времени действия данных норм», — сказал депутат.

Ирек Зиннуров привел в пример налоговый вычет на стоматологическое лечение, отметив, что люди лечат зубы не ради возможности сделать налоговый вычет.

«Кроме того, я уверен, что большинство населения не делает данный налоговый вычет. По моему мнению, после введения налогового вычета на фитнес-услуги фитнес-залы в первую очередь будут посещать люди, которые хотят быть здоровыми, а налоговый вычет — это уже вторичное», — подчеркнул Зиннуров.

Он добавил, что для развития массового спорта необходимы кардинальные меры, к примеру, необходимо установить нулевую ставку налогообложения для частных спортивных школ.

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