Госкомитет РТ по тарифам проверил казанские ПАТП

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Государственный комитет Татарстана по тарифам изучил финансовую деятельность столичных автобусных предприятий. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель АТП РТ Сергей Темляков.

«Проверка для автотранспортных предприятий не стала неожиданностью. Все автотранспортные предприятия в любое время готовы к любой проверке. Сотрудники Государственного комитета РТ по тарифам изучают финансовую деятельность на ПАТП № 2, ПАТП № 4, “Байлык № 3“, КПАП № 7, ИП Гилязов», – сообщил Темляков.

Собеседник агентства добавил, что ассоциации известно – проверки идут не только на автотранспортных предприятиях, входящих в ее состав. Специалисты комитета также изучают документы и в МУП «Метроэлектротранс».

«Мы уверены в компетентности ведомства, в том, что будет вынесено правильно решение. Предприятия предоставили все документы в полном объеме, где есть все данные, подтверждающие убытки и трудную финансовую ситуацию», – отметил Сергей Темляков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минфин РТ счел необоснованным требование перевозчиков увеличить размер компенсации.

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