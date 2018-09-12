Минфин РТ считает необоснованным требование перевозчиков повысить компенсацию

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Министерство финансов РТ отказало перевозчикам в повышении компенсации за перевозку льготной категории граждан. По мнению ведомства, суммы, заложенной в бюджет РТ, достаточно для возмещения затрат. Об этом говорится в ответе Минфина РТ, который ИА «Татар-информ» предоставил председатель АТП РТ Сергей Темляков.

«В проекте закона РТ „О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов“ на эти цели на 2020 год, исходя из действующей нормативно-правовой базы, предусмотрены ассигнования в сумме 1,1 млрд рублей. Таким образом, финансовые обязательства по предоставлению компенсации транспортным организациям за перевозку льготных категорий граждан по социальным проездным билетам предусмотрены Министерством финансов РТ в бюджете на 2020 год в соответствии с действующей нормативно-правовыми актами в полном объеме», — говорится в ответе министерства.

Кроме того Минфин РТ напомнил, что установление тарифов на перевозки пассажиров относится к компетенции Государственного комитета по тарифам РТ.

В Ассоциации автотранспортных предприятий РТ уверяют, что выделенных денег недостаточно для компенсации. «Мы считаем, что компенсация за льготников должна быть не 18 рублей как сейчас, а 27 рублей. Мы просим денег за выполненную работу. К слову, в 2018 году льготным проездом в Казани воспользовались почти 100 миллионов граждан», — напомнили в письме перевозчики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что АТП РТ направило открытое письмо в Министерство финансов РТ с просьбой решить проблему компенсации за льготников.

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