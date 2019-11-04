Врач назвала ухудшающие настроение продукты

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Некоторые блюда, которые люди едят, пытаясь забыть о плохом настроении, могут еще больше ухудшить его. Об этом напомнила врач-диетолог Елена Соломатина, пишет газета «Вечерняя Москва».

Так, алкоголь сначала повышает настроение, а затем интоксикация и обезвоживание понижают его. У некоторых людей употребление красного сухого вина не вызывает никаких негативных эффектов, а у других от него болит голова. Причиной является тирамин, который также содержится в сыре. Может вызывать головную боль и шоколад, добавила специалист.

По словам медика, в попытках «заесть хандру» не стоит обращаться ни к слишком сладкому, ни к слишком соленому. Резкое повышение уровня глюкозы от сладкого сменится резким падением, а легкая эйфория, соответственно, – усталостью и раздражительностью. Соленое же приводит к повышению давления и краткому приливу бодрости, который сменяется упадком сил.

Усугубят плохое настроение и изделия из обработанного мяса, содержащие нитрит натрия, который переводит гемоглобин в неактивную форму, что приводит к кислородному голоданию. Не принесут пользы также жирное мясо и салаты с майонезом: для их переваривания организму понадобится много энергии.

«Улучшат настроение бананы, помидоры, цитрусовые, грибы вешенки, морковь, темный шоколад, орехи, йогурты, все кисломолочные продукты и сложные углеводы: овсянка, паста с морепродуктами, а также жирная рыба. Хороши также финики, сухофрукты и зеленый чай», – резюмировала диетолог.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что психологи назвали способы борьбы с осенней хандрой.

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