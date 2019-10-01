В проведении переписи населения-2020 в Татарстане задействуют около 10 тыс. человек

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В проведении переписи населения в Татарстане в 2020 году планируется задействовать около 10 тыс. человек, в том числе непосредственно переписчиков – около 8,5 тыс. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

В настоящее время в Татарстане формируется информационная база предстоящей переписи, рассказала спикер. «А именно: актуализированы списки адресов домов, уточняются перечни и границы административно-территориальных единиц и муниципальных образований, проводится работа по упорядочению адресного хозяйства», – уточнила она.

По словам Гатауллиной, на данный момент во всех населенных пунктах республики проведены проверки состояния адресного хозяйства. По результатам проверок требуется установить или заменить более 60 тыс. номерных знаков домов, что составляет менее 10% от общего количества домов, добавила она.

«Важным этапом подготовки к переписи является создание информационной базы – списка адресов домов, – отметила руководитель Татарстанстата. – Регистраторы внесли уточнения в списки адресов домов и картографический материал. В списки были включены все дома, в которых может проживать или временно находиться население».

Информация, полученная во время актуализации списков, является основой для разработки оргплана проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, подчеркнула Гатауллина. При составлении оргплана территория делится на счетные и переписные участки и определяется количество переписного персонала, необходимого для проведения переписи населения.

«Перепись – это единственный и уникальный источник данных о количестве населения, о составе домохозяйств, состоянии в браке, уровне образования, национальном составе и многих других вопросах, внесенных в переписной план», – заметила спикер.

Гатауллина упомянула, что численность населения Татарстана к началу 2019 года составила 3 млн 898,6 тыс. человек.

Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории России в октябре 2020 года. Это будет 12-я всеобщая перепись, начиная с 1897 года. Последняя перепись населения в нашей стране была проведена в 2010 году.

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