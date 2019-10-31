Жители Татарстана в 2020 году смогут стать участниками переписи населения по интернету

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года изменят метод сбора информации. Основным нововведением станет возможность заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи самостоятельно в интернете. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

По словам спикера, технология интернет-переписи была апробирована в 2018 году во время пробной переписи населения и вызвала интерес и одобрение жителей. В частности, 95% пользователей положительно оценили качество услуги.

В следующем году интернет-перепись пройдет с 1 по 25 октября. Доступ к ней будет предоставлен всем гражданам, имеющим стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), рассказала Гатауллина.

Любой житель страны сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале госуслуг, выбрав категорию «Пройти перепись населения». Пройти интернет-перепись можно будет и в МФЦ, где имеются гостевые компьютеры с доступом в интернет.

«Вопросы онлайн-переписи такие же, как у переписчиков. Каждый участник интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой или QR-код. Подтверждение будет доведено до респондента любым удобным для него способом. Например, по электронной почте или по SMS. Когда придет переписчик, гражданину достаточно показать QR-код с экрана планшета, смартфона или назвать цифровой код», – отметила руководитель Татарстанстата.

Кроме того, заполнить переписные листы можно будет традиционным способом, то есть при обходе переписчиков или посещении стационарного участка.

Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории России в октябре 2020 года.

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