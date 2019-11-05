«Зиланткон» завершился спектаклем женского театра и лекцией о костюмах времен ВОВ

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В Казани завершился XXIX конвент любителей фантастики и ролевых игр «Зиланткон». В последний день свои мероприятия представили женский музыкальный театр «Волки Мибу», лектор Владислав Хабаров, который рассказал о костюме и оружии времен Великой Отечественной войны, и игромастера, сообщают организаторы.

На закрытии конвента подвели итоги и наградили победителей конкурсов и турниров. По словам организатора фестиваля Бориса Фетисова, в этом году на «Зиланткон» пришли более 1,6 тыс. гостей.

«Для меня “Зилант” в первую очередь стал площадкой для обмена опытом. В Палестине игровое сообщество только начинает развиваться. Я заметил, что в России исторические ролевые игры разнообразнее, чем у европейских или американских игромастеров. Вы не ограничиваетесь историей только своей страны, а создаете игры по всемирной истории», — рассказал игромастер из Палестины Риад Мустафа, который прочитал на конвенте лекцию о ролевых играх в арабском мире.

На «Зилантконе» можно не только потанцевать на балах, посмотреть на шоу и поиграть в настольные игры, но и обменяться опытом: на фестивале создается множество игровых проектов. На круглых столах собираются как опытные мастера, так и те, кто начал создавать свои игры недавно.

2020 год станет для «Зиланткона» юбилейным: конвенту исполнится 30 лет. Организаторы уже начали разрабатывать программу для следующего года.

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