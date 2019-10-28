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Татар-информ

28 октября 2019, 12:08

Культура

Спикер из Палестины прочитает на «Зилантконе» лекцию об арабских ролевых играх

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Культура

Спикер из Палестины прочитает на «Зилантконе» лекцию об арабских ролевых играх

Фото: Султан Исхаков

В рамках «Дня игр» любой желающий сможет научиться играть в словесные и настольные игры.

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В рамках 29-го Международного конвента фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» 2 ноября пройдет «День игр». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель оргкомитета конвента Борис Фетисов.

«У нас есть фокус на то, чтобы люди, приходящие на „Зиланткон“, были не просто зрителями, а также могли поучаствовать и приобрести какие-то знания, опыт», — отметил спикер.

Так, в рамках «Дня игр» любой желающий сможет поучаствовать в турнирах по настольным и словесным играм. Кроме того, на игротеке будут работать опытные инструкторы, которые помогут освоить основы той или иной игры.

«На секцию по футурологии в этом году приезжает ролевик из Палестины Риад Валид Мустафа. Он будет рассказывать про игры в арабском мире, а также сам проведет несколько игрушек», — заключил Борис Фетисов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что традиционный турнир «Зиланткона» по артистическому фехтованию впервые получил статус официального соревнования. В 2019 году он пройдет в качестве открытого кубка РТ и станет официальным квалификационным турниром Федерации арт-фехтования РФ. 

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