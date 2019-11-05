В Татарстане используют переводы переписных листов-2020 на языки народов России

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Для переписи населения 2020 года подготовят переводы переписных листов на языки народов России и иностранные языки. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров республики сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ (Татарстанстата) Наталья Гатауллина.

«Программа переписи еще до конца не утверждена постановлением Правительства. Решение о языках будет принято после утверждения программы переписи, – рассказала спикер. – Переписные листы утверждаются распоряжением Правительства РФ. Для лиц, не владеющих русским языком, будут подготовлены переводы переписных листов на языки народов России и иностранные языки».

По словам Гатауллиной, в Татарстане в число сотрудников, занимающихся переписью населения-2020, предполагается ввести переводчика. «Думаю, мы обеспечим понимание на всех языках, которые будут востребованы», – убеждена она.

«Исходя из практики предыдущих переписей, на том языке, на котором хочет дать ответ гражданин, мы должны обеспечить ему эту возможность. Так было раньше, убежден, что так будет и в перепись 2020 года», – добавил председатель Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Валерий Кандилов.

В октябре следующего года на всей территории России пройдет Всероссийская перепись населения.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.