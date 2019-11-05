Глава Татарстанстата объяснила снижение прожиточного минимума спадом цен на продукты

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Одной из причин уменьшения прожиточного минимума в III квартале 2019 года стал спад цен на отдельные виды продуктов. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ (Татарстанстата) Наталья Гатауллина.

«Осень – это период, когда идет спад цен на отдельные виды продуктов, на те, которые мы выращиваем на наших полях и огородах. Соответственно, идет падение цен», – пояснила Гатауллина.

Собеседница агентства подчеркнула, что показатель утверждается постановлением Кабинета Министров Татарстана на основании данных, собранных ведомствами республики.

«По тем категориям продуктов, за которыми наблюдаем, мы видим эту закономерность и как раз ее зафиксировали», – добавила глава Татарстанстата.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в III квартале 2019 года величина прожиточного минимума составляет 9 тыс. 295 рублей. Для трудоспособных граждан это 9 тыс. 920 рублей, для пенсионеров – 7 тыс. 604 рубля, для детей – 9 тыс. 228 рублей. Во II квартале прожиточный минимум был равен 9 тыс. 450 рублям.

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