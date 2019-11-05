Глава Татарстанстата заверила, что переписные листы не содержат персональных данных

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Переписные листы не будут содержать персональных данных. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров республики сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ (Татарстанстата) Наталья Гатауллина.

«Все переписные листы полностью обезличены, то есть они не содержат персональные данные, телефоны, имена и фамилии. Мы не спрашиваем о доходе, конкретном месте работы, просто определяем направление развития конкретного человека», – рассказала спикер о предстоящей переписи населения.

Гатауллина заверила, что жителям не нужно будет предъявлять документы, «подтверждающие те или иные слова». «Все будет зависеть от самосознания граждан, – отметила она. – Наш переписчик, приходя к вам домой, покажет документ, чтобы вы были уверены, что это лицо официально оформлено на перепись».

Руководитель Татарстанстата уточнила, что на основании результатов переписи населения будут формироваться программы развития регионов и России в целом. «Именно перепись и ее итоги позволяют в полной мере оценить трудовую миграцию, плотность населения и развитие той или иной территории», – пояснила она.

По словам председателя Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Валерия Кандилова, в 2010 году в Татарстане 1,1 тыс. человек отказались отвечать на вопросы переписного листа. «Это говорит о том, что, в общем-то, есть доверие. И никаких страхов, связанных с тем, что эта информация уходит куда-то и потом будут приниматься меры, нет. За эти 20 лет наработан механизм, и страхи все уходят. Тем более идет ориентир на то, чтобы сократить доступ переписчиков непосредственно в жилые помещения», – подчеркнул он.

Он также упомянул об ответственности переписчика, с которым заключается договор. «Он несет ответственность за те сведения, которые собирает. И он должен их предоставить в обезличенном виде. Так было раньше, и теперь будет так же», – заключил Кандилов.

Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории страны в октябре 2020 года.

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