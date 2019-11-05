Глава Татарстанстата считает, что в переписи населения-2020 станет меньше «марсиан»

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Глава Татарстанстата Наталья Гатауллина надеется на ответственное отношение жителей к Всероссийской переписи населения. Она убеждена, что в переписи 2020 года будет гораздо меньше случаев отнесения себя к вымышленным национальностям.

Об этом руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ заявила сегодня на брифинге в Кабинете Министров республики.

«К сожалению, мы будем вынуждены вписать “марсиан” и в этой переписи, если они появятся. Все зависит от самосознания наших жителей. Перепись проводится путем опроса населения по самоопределению граждан. Поэтому, к сожалению, такие случаи бывают, но мы надеемся на разумность наших жителей. И считаем, что в этой переписи таких “национальностей” будет намного меньше», – сказала спикер.

Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории России в октябре 2020 года. По итогам переписи населения 2010 года было отмечено, что в стране стало меньше людей, которые определяли свою национальность как «гоблины», «эльфы» и «марсиане».

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