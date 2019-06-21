Татарстан на Всероссийскую перепись населения в 2020 году получит 360 млн рублей

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан получит федеральные субвенции на проведение Всероссийской переписи населения в 2020 году. По предварительным оценкам, сумма составит около 360 млн рублей. Об этом на брифинге в Кабинете Министров республики сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ (Татарстанстата) Наталья Гатауллина.

«Многие затраты у нас осуществляются централизованно. Татарстан получит субвенции на обеспечение переписного состава помещениями, оснащенными связью и средствами передвижения, оборудованными мебелью. Сумма этих субвенций составит около 60 млн рублей на следующий год», – рассказала спикер.

Гатауллина добавила, что, согласно предварительным оценкам, на зарплату переписчиков будет выделено около 300 млн рублей. «Зарплата переписчиков будет зависеть от того штата, который сформируется у нас после формирования оргплана», – заметила она.

Председатель Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Валерий Кандилов подчеркнул, что все это средства федерального бюджета. «Республика не тратит ничего», – уточнил он.

Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории России в октябре 2020 года.

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