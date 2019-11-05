Специалисты Росконтроля нашли мышьяк в рисе

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» оценили качество пяти брендов круглозерного риса и обнаружили мышьяк в трех из них. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Речь идет о рисе таких брендов, как «Шебекинский», «Националь» и Fine life. «Максимально допустимый уровень не превышен, однако с учетом погрешности метода определения превышение не исключено», – отметили специалисты.

При этом пестициды в рисовой крупе либо вовсе не содержались, либо содержались лишь в остаточных количествах. Нет в исследованных образцах и микотоксина – афлатоксина В1, свидетельствующего о наличии плесневых грибов.

В целом рис всех пяти брендов соответствует норме по органолептическим показателям и требованиям безопасности. При этом в крупе бренда «Шебекинский» обнаружилось повышенное по сравнению со стандартом содержание дробленых зерен – 15% вместо предусмотренных для риса первой категории 9%. Кроме того, показатель влажности у нее оказался на границе допустимых ГОСТом значений.

В итоге Росконтроль рекомендовал к покупке рис брендов «Ашан», «Националь», «Агро-Альянс» и Fine life. «Рис бренда “Шебекинский“ попал в список товаров с замечаниями, поскольку не соответствует первому сорту, указанному в маркировке», – заметили в союзе, пояснив, что его приобретение остается на усмотрение потребителей.

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