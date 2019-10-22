Специалисты Росконтроля назвали лучшую марку российского чая в пакетиках

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Во Всероссийском союзе потребителей «Росконтроль» провели проверку состава отечественного чая в пакетиках, сообщают «Известия».

Соответстствующее исследование проводилось 21 октября. В Рамках него были изучены образцы чая таких марок, как «Майский Высокогорный», «Принцесса Канди Ceylon Tea», Akbar Ceylon, Greenfield Golden Ceylon, Riston Finest Ceylon Tea, Globus и Hillway Exclusive.

«Продукцию оценивали по различным качественным параметрам, в том числе напитки проверяли на наличие пестицидов и токсичных элементов», — сообщает издание.

Самой высокой оценки специалистов был удостоен только один чай — Greenfield. В остальных же марках были обнаружены те или иные недостатки.

Так, по результатам исследования одна из марок — Globus — попала в черный список. Причиной тому послужило содержание в ее составе плесеней, превышающее максимально допустимое в два раза.

В марках «Майский», «Принцесса Канди», Akbar и Riston были обнаружены остаточные следы пестицидов, среди которых были и запрещенные для выращивания чая в России. Однако эти продукты были признаны соответствующими правилам безопасности, так как количество таких элементов в составе данных продуктов было крайне незначительно — превысить их допустимую суточную дозу вряд ли удастся.

В чае Akbar, «Принцесса Канди» и Hillway специалисты выявили низкое содержание кофеина, не достигающее средних значений, установленных для данного напитка.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.