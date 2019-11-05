Мэрия Набережных Челнов представила макет мечети-долгостроя «Джамиг»

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Исполком Набережных Челнов показал макет мечети-долгостроя «Джамиг». Фотографии макета размещены на официальной странице городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«Проект соборной мечети, которая будет возведена в центре нашего города», – поясняет исполком в комментарии к снимкам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что начать возводить монолитные стены соборной мечети «Джамиг» планируется в 2019 году.

Соборная мечеть «Джамиг» с перерывами строится в Набережных Челнах с 1993 года. Ее вместимость должна составить 3,2 тыс. прихожан, а на площади перед ней во время праздников смогут разместиться до 20 тыс. верующих.

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