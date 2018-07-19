Стены челнинской соборной мечети «Джамиг» начнут возводить в 2019 году

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В 2019 году в Набережных Челнах начнут возводить монолитные стены соборной мечети «Джамиг». Об этом рассказали журналистам имам-мухтасиб Челнов Альфас хазрат Гайфуллин и директор Фонда финансовой поддержки строительства соборной мечети «Джамиг» Уел Хусаинов, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.
Хусаинов сообщил, что работы по возведению храма были возобновлены в 2017 году подрядной организацией «Строй-Траст». При этом, по его словам, стоимость строительства мечети удалось уменьшить благодаря появлению с 2009 года новых, более дешевых и качественных материалов. При этом на внешнем облике здания эти изменения не скажутся, подчеркнул он.
В 2017 году были завершены работы по возведению фундамента и цокольного этажа. За год траты на строительство составили 26 млн рублей, а в целом они уже достигли 50 млн рублей. Помимо строительства стен, в 2019-м планируется завершить проектные работы.
Альфас хазрат же обратил особое внимание на то, что мечеть строится исключительно на пожертвования горожан. Некоторые из них поддерживают строительство уже не один год, добавил он.
Соборная мечеть «Джамиг» с перерывами строится в Набережных Челнах с 1993 года. Ее вместимость должна составить 3,2 тыс. прихожан, а на площади перед ней во время праздников смогут разместиться до 20 тыс. верующих. У мечети будут четыре минарета, высота двух из которых будет равняться 76 м.
Отец девочки обратился за помощью с сотрудниками ГИБДД, когда дочка потеряла сознание в автомобиле.
Нижнешитцинское сельское поселение победило в конкурсе «Село XXI века».
Кредитный портфель банка ВТБ в Татарстане в сегменте МСБ по итогам первого полугодия 2018 года достиг 33 миллиардов рублей.
Возобновлению строительства после двухлетнего простоя посодействовала Общественная палата РТ.
Все желающие смогут измерить давление и уровень угарного газа в организме, сделать электрокардиограмму, рассчитать индекс массы тела и многое другое.
Конфликт 49-летнего жителя Автограда с группой подростков произошел во вторник вечером возле дома №31/01 по Набережночелнинскому проспекту.
Премьерный показ документального фильма с Александром Михайловым, Илзе Лиепой и Андреем Мерзликиным прошел в Казани.
Реабилитационный центр проводит курсы для незрячих и слабовидящих, глухих, больных ДЦП, колясочников и опорников, людей с синдромом Дауна.
От удара «Ладу» 10-й модели выбросило с трассы в кювет.
Стоимость строительства храма удалось уменьшить за счет использования новых материалов.
Церковь Сергия Радонежского была одной из первых построек Свияжского Иоанно-Предтеченского монастыря.
Фотографии и видеозаписи с места ЧП опубликовали в соцсетях очевидцы.
О маленьком хулигане сообщили очевидцы происшествия.
В Казани состоялась премьера документального фильма о жизни сестры последней русской императрицы – великой княгини Елизаветы Федоровны.
На этом участке дороги будут проводить ремонтные работы.
Земельные участки выделялись компании без проведения аукционов и без надлежащего информирования населения.
Премьера документальной ленты с Андреем Мерзликиным и Илзе Лиепой собрала аншлаги сразу в двух кинозалах.
Погибший мальчик был родом из Мензелинска.
Президент Татарстана проведет заседание Республиканского оргкомитета «Россия 2018».
В 2018 году не проводился и чемпионат РТ среди взрослых спортсменов.
19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе