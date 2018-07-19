Стены челнинской соборной мечети «Джамиг» начнут возводить в 2019 году

Стоимость строительства храма удалось уменьшить за счет использования новых материалов.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В 2019 году в Набережных Челнах начнут возводить монолитные стены соборной мечети «Джамиг». Об этом рассказали журналистам имам-мухтасиб Челнов Альфас хазрат Гайфуллин и директор Фонда финансовой поддержки строительства соборной мечети «Джамиг» Уел Хусаинов, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Хусаинов сообщил, что работы по возведению храма были возобновлены в 2017 году подрядной организацией «Строй-Траст». При этом, по его словам, стоимость строительства мечети удалось уменьшить благодаря появлению с 2009 года новых, более дешевых и качественных материалов. При этом на внешнем облике здания эти изменения не скажутся, подчеркнул он.

В 2017 году были завершены работы по возведению фундамента и цокольного этажа. За год траты на строительство составили 26 млн рублей, а в целом они уже достигли 50 млн рублей. Помимо строительства стен, в 2019-м планируется завершить проектные работы.

Альфас хазрат же обратил особое внимание на то, что мечеть строится исключительно на пожертвования горожан. Некоторые из них поддерживают строительство уже не один год, добавил он.

Соборная мечеть «Джамиг» с перерывами строится в Набережных Челнах с 1993 года. Ее вместимость должна составить 3,2 тыс. прихожан, а на площади перед ней во время праздников смогут разместиться до 20 тыс. верующих. У мечети будут четыре минарета, высота двух из которых будет равняться 76 м.