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Татар-информ

5 ноября 2019, 11:02

ОбществоЗдоровье и среда

В Иране обнаружили солнечного орла из Татарстана, который прославился в Instagram

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ОбществоЗдоровье и среда

В Иране обнаружили солнечного орла из Татарстана, который прославился в Instagram

Фото: instagram.com/orlan.beloxvost/

Молодой орел Деука совершает свой первый полет на юг.

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Молодой солнечный орел по кличке Деука из Татарстана впервые долетел до Ирана. За его миграцией на юг следят благодаря специальному трекеру, рассказал заведующий музеем природы Национального парка «Нижняя Кама», орнитолог Ринур Бекмансуров.

«Птица появилась на связи 1 ноября не так далеко от Тегерана. Вчера она пересекла хребет Кухруд Иранского нагорья и, видимо, также пересечет хребет Загрос», – написал ученый на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Все перемещения птицы можно наблюдать в соцсети Instagram, где за Деукой и другими татарстанскими пернатыми следят уже более 2 тыс. человек. Орел Деука вылупился в самом северном в татарстанском Закамье гнезде, обзавелся трекером для отслеживания в августе этого года, а в октябре дорос до своего первого путешествия.

«7 октября Деука покинул гнездовой участок и рванул в свое первое путешествие. Сначала полетел на запад через Набережные Челны, отметился в национальном парке “Нижняя Кама“, а потом круто повернул на юг», – рассказал орнитолог на своей странице.

Солнечный орел (Aquila heliaca, он же – могильник, карагуш, императорский орел) занесен в Международную Красную книгу как уязвимый вид, его численность находится под угрозой сокращения. В путешествии на юг орлу угрожают опасности, например, он может погибнуть, сев на линию электропередачи. Ранее в Татарстане решили усилить меры по охране животного мира, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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