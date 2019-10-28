В Татарстане усилят меры по охране животных на дорогах и производствах

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Татарстане усилят меры по защите животных от гибели на производствах и при эксплуатации дорог. Соответствующее постановление Кабинет министров РТ принял 21 октября.

Теперь мероприятия по сохранению фауны нужно заранее планировать и согласовывать с Госкомитетом РТ по биоресурсам. Раньше у руководителей производств и ответственных за использование магистралей не было такой обязанности.

«Мера позволит комитету определять места, где будут проводиться работы, и контролировать проведение мероприятий по сохранению объектов животного мира», — рассказали ИА «Татар-информ» в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Новый порядок касается промышленных, водохозяйственных, сельскохозяйственных, лесопромышленных, лесохозяйственных производственных процессов. Также защищать животных будут при использовании транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.

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