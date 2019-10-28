WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

28 октября 2019, 16:02

Экономика и финансы

В Татарстане усилят меры по охране животных на дорогах и производствах

Рекомендуем

Экономика и финансы

В Татарстане усилят меры по охране животных на дорогах и производствах

Фото: pixabay.com/СС0

Без утвержденных мер по защите животных в РТ нельзя заниматься промышленностью, производством в лесу, на воде и сельскохозяйственных участках.

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Татарстане усилят меры по защите животных от гибели на производствах и при эксплуатации дорог. Соответствующее постановление Кабинет министров РТ принял 21 октября. 

Теперь мероприятия по сохранению фауны нужно заранее планировать и согласовывать с Госкомитетом РТ по биоресурсам. Раньше у руководителей производств и ответственных за использование магистралей не было такой обязанности. 

«Мера позволит комитету определять места, где будут проводиться работы, и контролировать проведение мероприятий по сохранению объектов животного мира», — рассказали ИА «Татар-информ» в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Новый порядок касается промышленных, водохозяйственных, сельскохозяйственных, лесопромышленных, лесохозяйственных производственных процессов. Также защищать животных будут при использовании транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи. 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ВСК на уровне ruАA
Новости дня
17:00
Альфа-Банк предложил детские карты с наклейками

Дизайн для карты ребенок создает самостоятельно.

16:55
В МЧС РТ поступило более 200 сообщений о различных ЧП из-за штормового ветра

Из-за непогоды в республике без света более трех часов находились 60 населенных пунктов с населением более 20 тыс. человек.

16:50
Эксперт рассказал в Казани, как решить проблему потребительского отношения к природе

Воспитать в людях ответственность и бережное отношение к окружающей среде должен помочь экотуризм.

16:41
В Татарстане поймали мужчину, который устроил в подвале сад с марихуаной якобы для кур

40-летний ранее судимый мужчина все же признался полицейским, что марихуана нужна ему для личного использования.

16:34
Казань вошла в топ-3 лучших городов России для путешествий в 2020 году

За столицу Татарстана свои голоса отдали 9% респондентов.

16:28
Глава Ассоциации фермеров попросил Минсельхоз РТ пересмотреть субсидии на оборудование

В Казани прошло заседание Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ.

16:18
Камияр Байтемиров призвал фермеров выходить с продукцией на шатровые площадки в Казани

Благодаря шатровым ярмаркам фермеры могут реализовывать свою сельхозпродукцию в течение всей недели.

16:09
Десять лет «строгача» получил житель РТ, который в поле жестоко забил женщину трубой

Ранее суд оправдал 55-летнего мужчину, но прокуратура республики обжаловала первый приговор.

16:02
В Татарстане усилят меры по охране животных на дорогах и производствах

Без утвержденных мер по защите животных в РТ нельзя заниматься промышленностью, производством в лесу, на воде и сельскохозяйственных участках.

15:48
Почти 200 жителей дальних районов РТ узнали о своих болезнях в мобильных поликлиниках

Бригады медиков в мобильных поликлиниках обследовали жителей 10 районов РТ.

15:37
Певец Фирдус Тямаев извинился за шутку в нашумевшем видео с раздавленным животным

Певец сообщил, что сегодня перевел 30 тысяч рублей на нужды приюта для животных.

15:34
День бесплатной диагностики меланомы пройдет в Казани

Получить консультацию специалистов и пройти бесплатное обследование можно будет в Научно-клиническом центре КФУ.

15:22
В Татарстане возведут роботизированные молочные комплексы

Первая очередь комплекса в Муслюмовском районе рассчитана на 1,2 тыс. дойных коров, срок ввода в эксплуатацию – III квартал 2020 года.

15:18
Французский пианист Давид Фрэ исполнит в Казани «Гольдберг-вариации» Баха

Концерт виртуоза состоится 11 ноября в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева.

15:10
Выручка сельскохозяйственных потребкооперативов РТ за год выросла на 400 млн рублей

В Татарстане работают более 270 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

14:56
Сегодня РФС подаст заявку на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2023 году

В случае успеха игра пройдет в августе 2023 года на «Казань Арене».

14:51
Водитель «КАМАЗа» погиб в лобовом столкновении с фурой из Узбекистана в РТ

Смертельное ДТП произошло сегодня около полудня в Бугульминском районе республики.

14:50
Фермеры РТ за 20 лет увеличили производство сельхозпродукции более чем в сто раз

В прошлом году фермеры произвели сельхозпродукции на 19 млрд рублей.

14:43
У школы в Атнинском районе РТ сильным порывом ветра сорвало часть кровли

Инцидент произошел в селе Большой Менгер, которое из-за непогоды осталось без электричества.

14:38
Жители Казани настороженно отнеслись к идее введения «четырехдневки»

Люди не понимают, при каких условиях возможен переход к четырехдневной рабочей неделе.

14:32
Роскачество рекомендовало покупать только целые тыквы
14:30
«Ростелеком» отмечает рост востребованности универсальных услуг связи
14:16
Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Интернете

Президент РФ поручил обеспечить исполнение законов в части блокировки сайтов, содержащих информацию о способах изготовления и употребления наркотиков.

14:05
Задержан сломавший позвоночник сотруднику ЧОП на месте сноса бани в Дербышках в Казани

В отношении 40-летнего жителя Казани составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

13:54
Мекка, Венеция, Кипр: в «Татмедиа» открылась выставка фотохудожника Султана Исхакова

Сделанные в разных странах снимки, представленные на выставке «Он и она», исследуют чувство любви во всем его многообразии.

События