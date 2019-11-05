Открытие городской елки и ледового городка обойдется Казани в 5,2 млн рублей

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). На проведение новогодних праздников и открытие центральной городской елки мэрия Казани выделит 5,2 млн рублей, главные гулянья пройдут у Центра семьи «Казан». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

«Услуги по организации и проведению церемонии открытия Центральной городской елки и Ледового городка у Центра семьи “Казан“ и технической организации новогодних мероприятий на общественных пространствах г. Казани», – таким образом сформулирована цель закупки в соответствующем документе.

Праздничные мероприятия начнутся с 20 декабря и продлятся до 13 января, а их продолжительность будет составлять не менее четырех часов. В обязанности подрядчика входят установка специализированного оборудования, организация пиротехнического шоу и оформление сцены.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанские школьники получат новогодние подарки от мэрии за 32 млн рублей.

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