Казанские школьники получат новогодние подарки от мэрии за 32 млн рублей

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Исполком Казани закупит для школьников новогодние подарки за 32 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Упаковка подарочного набора будет выполнена из хром-эрзац картона с полноцветной печатью, покрытого ультрафиолетовым лаком, с ручкой. Вес его должен быть не менее 600 грамм.

В состав набора войдут вафельные батончики, печенье, конфеты, десерт с кремовой начинкой, зефир, шоколад, мармелад.

Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 8 ноября, сам аукцион состоится 12 ноября 2019 года.

Заказчиком подарков выступило Управление образования исполнительного комитета города Казани. Средства будут выделены из городского бюджета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на новогодние наборы потратили 20 млн рублей.



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