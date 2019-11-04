Вновь нули: «Рубин» не забивает уже третий матч подряд

(Самара, 4 ноября, «Татар-информ» Артур Шипилов). Казанский футбольный клуб «Рубин» продолжил свою серию без побед и забитых голов. Гостевая игра в Самаре против «Крыльев Советов» завершилась со счетом 0:0.

На протяжении уже продолжительного времени «Рубин» не показывает свою лучшую игру, а забивал в последний раз месяц назад. В гостях и того хуже — два месяца назад. Поэтому тренерский штаб был настроен весьма серьезно и решил сыграть в максимально атакующий футбол: в стартовом составе вышли Видар Кьяртанссон, Александр Ташаев и Александр Зуев, а также Зурико Давиташвили в полузащите (трио нападающих и Зурико, который чаще любит владеть мячом непосредственно вблизи чужой штрафной). Компанию грузину составили Вячеслав Подберезкин и Игорь Коновалов, в обороне сыграли Николай Поярков, Егор Сорокин, Филип Уремович и Виталий Денисов.

С 15-м туром подходит к концу первая половина чемпионата, и было очень важно войти в новую часть с достойного результата. Однако первого по-настоящему опасного момента в игре пришлось ждать 10 минут — Дмитрий Комбаров с выгодной позиции наносил удар, однако сильно промахнулся. И в целом хозяева больше держали мяч и контролировали ход игры. Очень хорошую возможность отличиться имел Кьяртанссон, однако после сольного прохода Зурико ударил мимо.

В целом концовка тайма проходила под диктовку казанцев — они хорошо держали мяч и даже доводили атаки до ударов. Хоть и не всегда точных.

Второй тайм самарцы проводили активнее и дважды вынудили подопечных Докампо получить горчичники. «Рубин» изредка огрызался, но до ударов дело не доходило. Зато у самарцев стали получаться не только навесы с флангов — очень хорошо примерно с 30 метров пробил Артем Тимофеев, но попал в перекладину.

Далее ход игры не поменялся, можно отметить лишь небольшую стычку в тренерской зоне казанцев. Но счет не изменился — 0:0.

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