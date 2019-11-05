(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане откроют туристический маршрут к Седмиозерному Богородицкому монастырю под названием «По следам княгини Елизаветы Романовой». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Мы хотим расширить перечень узконаправленных экскурсий с выездом за пределы Казани», – пояснила директор Комитета по развитию туризма столицы РТ Дарья Санникова.

По ее словам, такие выезды значительно расширяют уже имеющийся ряд туров и будут особенно интересны желающим поглубже окунуться в историю региона.

Сейчас к монастырю организуют индивидуальные экскурсии, однако исполком Казани планирует сделать их массовыми. Обучение для гидов и экскурсоводов столицы Татарстана уже стартовало.

Монастырь знаменит почитаемым списком Седмиозерной чудотворной иконы Богоматери (сама икона сейчас находится в Петропавловском соборе Казани) и двумя святыми источниками, расположенными неподалеку. В советские годы многие здания обители были разрушены, сейчас здесь идут восстановительные работы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан включен в историко-культурный туристский проект «Императорский маршрут». На территории будущей республики в 1910 году побывала великая княгиня Елизавета Федоровна. В 1918-м вместе с рядом других членов императорской семьи она была убита большевиками под Алапаевском. Причислена Русской православной церковью к лику святых.

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