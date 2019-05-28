Татарстан включен в «Императорский маршрут» по местам пребывания царской семьи

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Ростуризм включил Татарстан в историко-культурный туристский проект «Императорский маршрут». Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Маршрут объединяет регионы, в которых находятся места, где бывали последний российский император Николай II и другие члены дома Романовых.

Сам Николай II территорию будущего Татарстана никогда не посещал, но в 1910 году в Казани побывала великая княгиня Елизавета Федоровна, приходившаяся сестрой его жене – императрице Александре Федоровне. В 1918-м вместе с рядом других членов императорской семьи великая княгиня была убита большевиками под Алапаевском. Она причислена Русской православной церковью к лику святых и включена в Собор новомучеников и исповедников российских.

«Сейчас фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности “Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество“ разрабатывает план мероприятий. И, безусловно, Казань станет самой активной точкой этого маршрута между Москвой и Екатеринбургом, она есть в проекте», – пояснил Сергей Иванов.

Глава Госкомитета РТ по туризму добавил, что сейчас прорабатываются объекты, текстовые экскурсии и программа посещений. В нее должны войти собор Казанской иконы Божией Матери и Казанский Кремль, а также другие памятники.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Императорский маршрут» пройдет через Крым, Калугу, Орел, Калининград, Нижний Новгород, Вологду, Казань, Сыктывкар, Уфу, Тверь и иные места.

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