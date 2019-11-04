Burito исполнил на «Танцемании» в Казани свою новую песню

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Музыкант Burito представил в Казани песню «Небо вспомнит о нас» со своего нового альбома Samskara. Он также отметил гостеприимство столицы Татарстана и профессионализм команды организаторов.

«Когда ты выходишь на сцену, ты должен быть уверен во всех аспектах выступления. Особенно часто мы переживаем за прокатчиков, которые ставят звук и делают техническое оснащение сцены. Сегодня было все на высшем уровне, спокойно, уверенно, качественно», — прокомментировал музыкант.

По словам певца, День народного единства важен тем, что подчеркивает необходимость объединения, дружбы между разными народами.

«День народного единства важен объединением, о котором мы сейчас говорим, начиная с Советского союза, заканчивая любым единением людей по национальности, увлеченных одной идеей. Главное, как мне кажется, это уважение к традициям, особенно в многонациональной стране», — заключил музыкант.

Ранее ИА Татар-информ сообщало, что в КРК «Пирамида» прошел концерт «Танцемания». Перед гостями праздника выступили музыкальные коллективы Burito, «Винтаж» и DJ Groove. В программе праздника — тематическая викторина, посвященная Дню народного единства, с вручением призов. Главным призом стал круиз по Волге на комфортабельном четырехпалубном круизном теплоходе.

Официальный хэштег Дня народного единства — #мыедины.

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