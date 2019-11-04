Айдар Салимгараев: единство и согласие — особые слова для татарстанцев

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). День народного единства в Казани отметили программой «Танцемания». С праздником казанцев и гостей столицы РТ поздравили звезды российской эстрады Burito, «Винтаж» и DJ Groove, а также руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и зампредседателя МТРК «Мир» Владимир Казарезов.

«Я поздравляю вас в всех с этим прекрасным праздником — Днем народного единства. Для татарстанцев единство и согласие — это особые слова, много народностей живет в нашей республике, и все они живут в мире», — отметил Айдар Салимгараев.

В сентябре 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве между МТРК «МИР» и «Татмедиа». Руководитель республиканского агентства поблагодарил коллег за сотрудничество, а также выразил надежду на дальнейшую совместную работу.

«Мы видим, как продуктивно строится взаимодействие между республикой Татарстан и МТРК „Мир“. Они очень много показывают и рассказывают о традициях нашего народа. Мы очень благодарны коллегам за то внимание, которое они нам уделяют, за понимание и взаимодействие», — отметил Салимгараев.

Владимир Казарезов подчеркнул символичность организации «Танцемании» именно в День народного единства.

«Мы давно сотрудничаем вместе с „Татмедиа“, и наше сотрудничество развивается, оно многогранно. То, что мы сегодня вместе, на Дне народного единства, подтверждает это факт», — добавил зампредседателя МТРК «Мир».

Концерт «Танцемания» прошел в КРК «Пирамида». Перед гостями праздника выступили музыкальные коллективы Burito, «Винтаж» и DJ Groove. В программе праздника — тематическая викторина, посвященная Дню народного единства, с вручением призов. Главным призом стал круиз по Волге на комфортабельном четырехпалубном круизном теплоходе.

«Танцемания» от радио «МИР» проводится Межгосударственной телерадиокомпанией «Мир» при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Официальный хэштег Дня народного единства — #мыедины.

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