Казанцы пронесли солистку группы «Винтаж» по залу на руках

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Казанцы пронесли солистку группы «Винтаж» Анну Плетневу на руках по танцполу. Российские исполнители спели свои хиты в столице Татарстана на концерте «Танцемания», посвященном Дню народного единства.

«Я бросилась в толпу, и все, слава богу, не расступились, а несли меня на руках, как настоящую принцессу. Для меня важна эта магия. Люди держат меня всю мою жизнь, и я безумно счастливый человек», — отметила Плетнева в разговоре с журналистами.

Она напомнила, что группа «Винтаж» за 15 лет существования не раз приезжала с концертами в столицу Татарстана, и казанские зрители всегда хорошо принимают группу. По словам певицы, День народного единства — это один из самых важных праздников как для россиян, так и для жителей других государств.

«Я ребенок из многонациональной семьи. Мне кажется, во мне смешались все крови, которые только возможны. Я считаю, что мы все одно целое, часть друг друга и должны это хранить, никого не обижать, всех любить, и тогда будет счастье каждому из нас», — заключила певица.

Ранее ИА Татар-информ сообщало, что в КРК «Пирамида» прошел концерт «Танцемания». Перед гостями праздника выступили музыкальные коллективы Burito, «Винтаж» и DJ Groove. В программе праздника — тематическая викторина, посвященная Дню народного единства, с вручением призов. Главным призом стал круиз по Волге на комфортабельном четырехпалубном круизном теплоходе.

Официальный хэштег Дня народного единства — #мыедины.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.